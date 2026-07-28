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Kaynak: AA

Beşiktaş'ın yaz transfer dönemindeki en dikkat çeken hedeflerinden biri olan Muhammed Salah transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Mısırlı yıldızın menajerinin finansal talepleri nedeniyle görüşmelerin şimdilik rafa kalkmasının ardından taraftarın transfere bakışı da değişmeye başladı.

MENAJERİN TALEPLERİ SÜRECİ DURDURDU

Yeni sezonda hem Trendyol Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Leandro Trossard, Alexander Nübel ve Salih Özcan'ı kadrosuna katan siyah-beyazlı ekip, Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah'ı da transfer listesine aldı. Teknik direktör Vincenzo Italiano ile futbol direktörü Önder Özen'in sportif açıdan olumlu görüş bildirdiği transfer, menajerinin yüksek finansal talepleri nedeniyle ilerlemedi.

TARAFTARIN İLGİSİ AZALDI

Leandro Trossard'ın imza töreninde Muhammed Salah lehine tezahüratlar yapan ve transferini isteyen Beşiktaş taraftarı, menajer taleplerinin kamuoyuna yansımasının ardından farklı bir tavır sergilemeye başladı.

Sosyal medyada görüşlerini paylaşan birçok taraftar, kulüp menfaatlerini koruduğu gerekçesiyle Başkan Serdal Adalı'ya destek verirken, menajerin taleplerinin kabul edilmemesi gerektiğini savundu.

Bazı taraftarlar ise Salah'ın Beşiktaş forması giymesini istediklerini belirtmelerine rağmen, mevcut şartlarda transferden vazgeçilmesinin doğru karar olduğunu ifade etti.