Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında Mohamed Salah transferiyle ilgili yaşanan süreci anlattı.

ÖNDER ÖZEN: 'BEŞİKTAŞ SALAH TRANSFERİNDE ŞİMDİLİK MASADAN KALKTI'

Önder Özen Salah sürecini şu şekilde anlattı:

"Salah gibi dünyanın en önemli oyuncuları arasında gösterilen bir dünya yıldızıyla temasa geçtik. Finansal açıdan ürünleştirme potansiyeli ile ilgili bir çalışma yürüttük ve kulübümüze cazip geldi ve görüşmeler başladı.

Salah'la temasa geçtik. Bu aynı zamanda bir finansman modeli içeriyordu. Salah küresel bir yıldız, saygın bir sporcu. Görüşmelerin finansal bölümüne girilmediği yerde 3 kez Salah ile görüştük. İki kez ben, bir kez de Italiano görüştü.

Buraya kadar her şey akıcıydı. Finansal taraf başladığında, ilk günkü akıcılık 21 Temmuz'dan itibaren yavaşladı. Hem bilgi akışı hem de finansal tarafı çıkmaza sokacak istekler gelmeye başladı. Salah gibi saygın bir sporcunun bundan haberi olmadığını varsayabilirim. İmaj hakları konusunda kulübün şimdiye dek hiçbir futbolcuya vermediği boyutta istekler ortaya çıktı.

Kulübün bir politikası var. Beşiktaş ilkelerle yönetilen bir kulüptür. Sayın başkanımız duracağı yeri bence çok doğru tespit etti ve orada kaldı. Sayın başkan burada popülist bir karar vermek yerine gerçekçi bir karar verdi ve masadan şimdilik kalktı."