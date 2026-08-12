Kaza, D-650 kara yolunun Bilecik yönünde, Hayrettin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. T.A'nın (21) yönetimindeki 54 BB 609 plakalı çekici, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine bariyere çarptı.
Kazada sürücü T.A. ile araçta bulunan yolcu S.Y. (26) kabin içerisinde sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye, jandarma ve polis gönderildi.
Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan S.Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaralanan sürücü T.A. ise ambulansla Pamukova Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
S.Y'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından hastanenin morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D-650 kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından trafik akışı normale döndü.