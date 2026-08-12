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Kaynak: AA

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Girit’in Hanya kentinde bisiklet sürerken düşerek elinden hafif yaralandı. Vücudunda da sıyrıklar oluşan Miçotakis, hastanedeki kontrollerinin ardından taburcu edildi. Başbakanın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Girit’in Hanya kentinde bisiklet sürerken düşerek hafif şekilde yaralandı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Miçotakis’in sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından hastaneden ayrıldığı kaydedildi.

HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Bisikletten düşen Miçotakis’in elinden hafif şekilde yaralandığı, vücudunun çeşitli bölgelerinde ise sıyrıklar oluştuğu belirtildi. Kazanın ardından Hanya’daki bir hastanenin acil servis bölümüne giden Miçotakis’e sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Yapılan kontrollerde ciddi bir sağlık sorunu tespit edilmediği ve Miçotakis’in hastanede kalmasına gerek olmadığı bildirildi.

Başbakan Miçotakis’in hastanede bulunduğu süre içinde diğer hastalarla, doktorlarla ve sağlık çalışanlarıyla da sohbet ettiği aktarıldı.