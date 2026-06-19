Kaynak: AA

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen bir diş polikliniğine jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen bir diş polikliniğine jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te ruhsatsız diş polikliniği işlettiği belirlenen şahıslara yönelik jandarma ekipleri tarafından

operasyon düzenlendi. Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde istihbari ve saha çalışmaları yürüttü. Yapılan incelemeler sonucunda, Şahinbey ilçesine bağlı Beydilli Mahallesi'nde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bir diş polikliniği tespit edildi.





ÇOK SAYIDA TIBBİ MALZEME VE SİLAH BULUNDU

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube müdürlükleri ile Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, "sahte doktor" oldukları değerlendirilen C.B. ve D.B. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin diş kliniği ile ikamet adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda, diş çekiminde kullanılan 377 adet muhtelif malzeme, diş tedavisinde kullanılan 188 kutu ilaç, 3 adet dişçi ünitesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet mermi ele geçirildi. Operasyonda el konulan sağlık malzemeleri, Şahinbey İlçe Sağlık Müdürlüğüne teslim

edildi.

BİR KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Jandarma komutanlığındaki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen

şüphelilerden C.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer şüpheli D.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.