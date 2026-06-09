Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Erdemli ilçesine bağlı Alata Mahallesi'nde bir konutun usulsüz şekilde muayenehane olarak kullanıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Edinilen istihbarat doğrultusunda, Suriye uyruklu M.B'nin ikametinde illegal sağlık hizmeti verdiği tespit edildi.

EVDEN TIBBİ CİHAZ VE DÖVİZ FIŞKIRDI

Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adrese gerçekleştirilen baskında sahte doktor gözaltına alındı. Evde yapılan detaylı aramalarda 20 koli ilaç, oksijen, ultrason ve koter cihazları, muayene ve randevu defteri, 2 stetoskop, 2 tansiyon ölçme aleti ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 53 bin 550 lira ve 3 bin 880 dolar ele geçirildi.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Emniyetteki yasal işlemleri tamamlanan Suriye uyruklu M.B, adli sürecin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.