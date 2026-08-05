Thai PBS'nin haberine göre, Sungai Kolok bölgesindeki Santiphap Stadı'nda düzenlenen Golok FA Cup 2026 turnuvasının yarı final karşılaşması oynandığı sırada olay meydana geldi.
Uzatma dakikalarında sahanın orta noktasına yıldırım isabet etmesiyle çok sayıda futbolcu yere düştü.
Sahaya giren sağlık ekipleri, yaralanan sporculara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.
Yaşanan olayda FC Yala forması giyen Taylandlı futbolcu Sofwan Awae yaşamını yitirirken, dokuz oyuncunun da yaralandığı açıklandı.
Yaralı futbolcuların tamamı ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yala FC yönetimi, Sofwan Awae'nin vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Sungai Golok Polis Şefi Thun Sirikhunt, müsabakanın yoğun yağmur ve etkili rüzgar altında devam ettiğini belirtti.
Yetkililer, yıldırım olayına ilişkin inceleme ve soruşturma başlattı.