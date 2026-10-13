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Uşak / Hüseyin Demir / Yeniçağ



Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu İzmir’in Urla ilçesindeki Karantina Adası’nda düzenlenen İl Sağlık Müdürleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yapıtı.

81 ilin sağlık yöneticilerini bir araya getiren üç günlük toplantıda, “Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık” yaklaşımı doğrultusunda sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, hizmet sunumunda verimliliğin artırılması ve iller arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik konular değerlendirildi.

Toplantı kapsamında Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu " Üçgün illerimizin sağlık müdürleriyle görüş alışverişinde bulunduk egitici çok faydalı oldu." dedi.

Uşak İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Tarık ACAR" Sayın Saglık bakanımız Purofösör Doktor Kemal Memişoglu

sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve ortak hedefler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Bu toplantı Vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya ve sağlık politikaları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye faydalı oldu. " dedi.