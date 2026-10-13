UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Galatasaray Barcelona ile kozlarını paylaşıyor.
RAMS Park'ta saat 22:00'de başlayan dev mücadelede Marco Guida düdük çalıyor.
GALATASARAY-BARCELONA İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Barış, Davinson, Jakobs, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Batrakov, Yunus, Leao, Osimhen
Barcelona: Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Olmo, Yamal, Gordon, Fermin Lopez
GALATASARAY-BARCELONA CANLI ANLATIM
1' Marco Guida'nın ilk düdüğüyle Galatasaray-Barcelona maçı başladı.
YUNUS'UN KAÇTIĞI POZİSYONDA JOAN GARCIA TEHLİKEYİ SEZDİ
6' Davinson'un uzun pasında Yunus Akgün Barcelona savunmasının arkasına kaçtı. Joan Garcia kalesini erken terk ederek ceza sahası dışında topu kafayla uzaklaştırdı.