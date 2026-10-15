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Kaynak: DHA

İstanbul’da dün etkili olan sağanağın ardından su baskınlarının yaşandığı Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi’nde, Kağıthane Deresi üzerindeki köprünün altında araç olduğu görüldü. Ters dönmüş halde suya gömülü duran aracın bulunduğu noktaya ekipler sevk edildi. Aracın içerisi kontrol edilecek.

4 KİŞİ KAYIP

Sağanağın ardından dere taşkınlarının yaşandığı bölgede, sel sularına kapılanları arama çalışmaları sürüyor. Yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3’e yükselirken, kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.