Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, birçok noktada su baskınlarına neden oldu. Park halindeki araçların da zarar gördüğü olayların ardından sürücüler, hasarlarının sigorta tarafından karşılanıp karşılanmayacağını araştırmaya başladı. Ödemelerde ise poliçe kapsamı belirleyici oluyor.

Ekonomim'de yer alan habere göre Sel ve su baskını nedeniyle araçlarda oluşan hasarlar, kasko poliçesinde bu teminatın bulunması halinde karşılanabiliyor. Ancak ödeme miktarı; hasarın boyutuna, poliçe limitlerine ve sözleşme şartlarına göre değişiyor. Bu nedenle araç sahiplerinin poliçelerini kontrol etmeleri gerekiyor.

HASAR DURUMUNDA NE YAPILMALI?

Aracı zarar gören sürücülerin hasarı fotoğraf ve videolarla belgeleyerek vakit kaybetmeden sigorta şirketine bildirmesi öneriliyor. Sigorta şirketinin yönlendirmesi alınmadan onarım işlemine başlanmaması, hasar tespit sürecini kolaylaştırabiliyor.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI KARŞILIYOR MU?

Zorunlu trafik sigortası, temel olarak üçüncü kişilere verilen zararları karşılıyor. Bu nedenle aracın kendisinde sel nedeniyle oluşan hasar, genellikle bu sigortanın kapsamına girmiyor. Ödeme için kasko poliçesinde sel ve su baskını teminatının bulunması önem taşıyor.

KASKOSU OLMAYANLAR NE YAPABİLİR?

Kasko sigortası bulunmayan veya poliçesinde sel teminatı yer almayan araç sahipleri için de bazı durumlarda tazminat yolu açık olabiliyor. Su baskınının altyapı yetersizliği ya da gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle meydana geldiğini düşünen araç sahipleri, sorumlu olabileceğini değerlendirdikleri ilgili idareye başvurabiliyor. Ancak bu yolla tazminat alınabilmesi için olayın nedenlerinin incelenmesi ve idarenin hukuki sorumluluğunun ortaya konulması gerekiyor.

Uzmanlar, selden etkilenen araç sahiplerinin poliçe şartlarını incelemeleri, hasarlarını belgelemeleri ve ilgili kurumlara gecikmeden başvurmaları gerektiğine dikkat çekiyor.