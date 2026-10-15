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Kaynak: Ekonomi Servisi

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), ekim ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenebilmesi için yapması gereken aylık harcama 49 bin 809 liraya ulaştı. Aynı aile için hesaplanan yoksulluk sınırı ise 125 bin 744 lira oldu.

Araştırmada, sağlıklı beslenmenin günlük maliyetinin de 1.660 lirayı aştığı belirtildi.

ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI

BES-AR’ın hesaplamasına göre 2026 yılında 28 bin 75 lira olarak uygulanan asgari ücret, dört kişilik bir ailenin aylık açlık sınırı olarak belirlenen 49 bin 809 liranın altında kaldı. İki tutar arasındaki fark 21 bin 734 lira olarak hesaplandı.

Buna göre asgari ücret, açlık sınırının yüzde 43,63 altında bulunuyor.

Raporda asgari ücretin açlık sınırına göre durumuna ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

“2026 yılında da 28 bin 75 lira alan asgari ücretli 49 bin 809 lira olan açlık sınırının yüzde 43,63 altında ücret alarak sadece karnını doyurabilmektedir.”

KAMU EMEKÇİLERİNİN MAAŞLARININ YÜZDE 80'İ KİRAYA GİDİYOR

Araştırmada büyükşehirlerde yaşayan kamu emekçilerinin barınma giderlerini karşılamakta zorlandığı da vurgulandı. BES-AR’ın değerlendirmesine göre kamu emekçileri, maaşlarının yüzde 75 ila 80’ini kira için ayırmak zorunda kalıyor.

Raporda, artan barınma maliyetlerinin bazı aileleri aynı evi paylaşmaya yönelttiği belirtilerek üç ila beş kişinin birlikte yaşamak zorunda kaldığına dikkat çekildi.



