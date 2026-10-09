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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gazeteciler hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları iddiasıyla haklarında işlem yapılan Sözcü muhabiri Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç, dün gözaltına alındı. İki gazeteci, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

İSMAİL SAYMAZ VE MURAT AĞIREL DE İFADEYE ÇAĞIRIDLI

Soruşturma kapsamında gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel de dezenformasyon suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Osman Arıkan Nacar'ın aynı karede yer aldığı fotoğrafı paylaşan Sözcü muhabiri Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç'in gözaltına alınmasının ardından soruşturmadaki süreç devam ediyor.