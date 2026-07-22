Rüzgar enerjisi santrallerinde devasa boyutlara ulaşan türbin kanatlarının bakım ve takibi, sektörün en büyük zorluklarından biri olmaya devam ediyor. Mevcut sistemlerde gövde üzerindeki sensörler, simülasyonlar ve dönemsel görsel kontroller kullanılırken; İsviçre merkezli RTDT Laboratories geliştirdiği kablosuz akıllı sensör teknolojisiyle kanatların durumunu canlı olarak izlemeyi başardı.

TEK BİR BANTLA ANLIK AERODİNAMİK TAKİP

ETH Zürih üniversitesi bünyesinden doğan girişim, doğrudan türbin kanatlarının yüzeyine yapıştırılabilen ince ve esnek sensör bantları üretti. Herhangi bir delme veya yapısal tadilat gerektirmeden dakikalar içinde monte edilebilen bu kablosuz bantlar; basınç, titreşim, mekanik yük ve sıcaklık gibi kritik parametreleri anlık olarak kaydediyor. Elde edilen veriler kablosuz ağ üzerinden bulut sistemine aktarılarak kanadın "dijital ikizi" oluşturuluyor. Bu sayede tasarımcılar ve bakım ekipleri teorik modeller yerine sahadaki gerçek verilere dayanarak optimizasyon yapabiliyor.

KENDİ ENERJİSİNİ KENDİSİ ÜRETİYOR

Geliştirilen sensör bantlarının en dikkat çekici özelliklerinden biri de dışarıdan herhangi bir güç kaynağına ihtiyaç duymaması. Ultra düşük güç tüketen elektronik mimariye sahip cihazlar, yüzeylerinde bulunan fotovoltaik hücreler ve akıllı batarya yönetim sistemi sayesinde gerekli enerjiyi kendi karşılıyor. Hem mevcut türbinlere sonradan eklenebilen hem de üretim ve taşıma aşamalarında kullanılabilen bu sistem; olası çatlak ve deformasyonları arızaya dönüşmeden tespit ederek türbinlerin kullanım ömrünü uzatıyor.

SERİ ÜRETİM VE TİCARİLEŞME İÇİN 4 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

2022 yılında faaliyetlerine başlayan RTDT Laboratories, Temmuz 2025'te Swisscom Ventures liderliğinde gerçekleşen yatırım turunda 4 milyon dolar fon sağladı. Alınan bu finansman desteğiyle üretim kapasitesini artırmayı ve saha pilot projelerini genişletmeyi hedefleyen şirket, akıllı sensör sistemini 2027 yılı başına kadar küresel ölçekte ticari kullanıma sunmayı planlıyor.