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Kaynak: AA

Gusev, yazılı açıklamasında, bölge semalarında tespit edilen İHA'ların hava savunma unsurlarınca vurulduğunu bildirdi. Saldırı sırasında düşürülen araçlara ait parçaların bir kişinin ölümüne, iki kişinin yaralanmasına yol açtığını belirten Gusev, yaralıların hastanede tedavi altına alındığını aktardı.

İHA'ların düşmesi sonucu "büyük bir şirkete ait" iki depoda da yangın çıktığını belirten Gusev, "Bir tesiste yangın 16 bin metrekarelik alanda kontrol altına alındı, diğerinde ise 20 bin metrekarelik alandaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan saldırı nedeniyle 3 kamyon ile 1 otomobilin hasar gördüğü bildirildi. Rusya'nın en büyük e-ticaret platformlarından Wildberries de bölgedeki şirket tesislerinin güvenlik önlemleri kapsamında tahliye edildiğini duyurdu.