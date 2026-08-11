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Kaynak: AA

Rusya Federasyonu’nun başkenti Moskova, gece saatlerinde yoğun bir insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla sarsıldı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kenti ve çevresini hedef alan hava tehditlerine ilişkin ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı.

Belediye Başkanı Sobyanin, dün akşam saat 20.30 ile bu sabah 08.30 arasında Moskova bölgesine yönelen 237 adet İHA tespit edildiğini açıkladı. Söz konusu araçların büyük kısmının bölge sınırlarında püskürtüldüğünü vurgulayan Sobyanin, doğrudan başkent merkezine ilerleyen 13 insansız hava aracının ise hava savunma unsurlarınca imha edildiğini bildirdi.

Savunma Bakanlığı: 396 İHA Etkisiz Hale Getirildi

Konuya ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı’ndan da resmi açıklama geldi. Bakanlık verilerine göre, dün saat 20.00’den bugün saat 08.00’e kadar olan 12 saatlik dilimde, Ukrayna aidiyetli toplam 396 İHA’nın Moskova dâhil ülkenin farklı noktalarında hava savunma ağları tarafından imha edildiği bilgisi verildi.