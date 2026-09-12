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Kaynak: AA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de Rus haber ajansı Tass’a yaptığı değerlendirmelerde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in liderler zirvesinde Vladimir Putin ile görüşme talebine yanıt verdi.

'MOSKOVA’YA GELEBİLİR'

Zelenskiy’in ABD’nin Miami kentinde aralık ayında düzenlenmesi planlanan G20 Liderler Zirvesi'nde Putin ile bir araya gelmek istediği yönündeki açıklamalarını değerlendiren Peskov, "Eğer Putin ile gerçekten görüşmek istiyorsa Moskova’ya gelebilir. Putin, bunu daha önce de söylemişti" ifadelerini kullandı. Peskov ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Putin’in söz konusu zirveye katılıp katılmayacağının ise henüz netlik kazanmadığını belirtti.

Öte yandan açıklamalarında BRICS platformunun güncel duruşuna da değinen Peskov, birlik içinden Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine karşı kararlı bir şekilde karşı çıkıldığını belirten kritik bir mesaj verildiğinin altını çizdi.