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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye'nin elindeki Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin geleceği ile ilgili Kremlin'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, S-400'lerin başka bir ülkeye taşınması konusunun masada olduğunu ifade etti.

S-400'lerin Türkiye'den Rusya'nın dost kabul ettiği başka bir ülkeye gönderilmesi ihtimali ile ilgili açıklamalarda bulunan Peskov, konunun Moskova'nın gündeminde olduğunu belirtti.

Peskov, S-400'lerin taşınması ve Türk tarafından bu yönde bir talep gelip gelmediğine ilişkin soruya şu yanıtı verdi,

"Böyle bir konu gündemde. İlgili çalışmalar yürütülüyor ve gerekli temaslar gerçekleştiriliyor."

LAVROV "TALEP YOK" DEMİŞTİ

Açıklama, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un geçtiğimiz dönemde gerçekleştirdiği değerlendirmeleri yeniden akıllara getirdi.

Lavrov, Türkiye'deki S-400 hava savunma sistemlerinin Rusya'ya dost üçüncü bir ülkeye devredilmesinin mümkün olduğunu fakat şu ana kadar böyle bir talebin kendilerine ulaşmadığını belirtmişti.

Öte yandan Rus Bakan iki ülke arasındaki silah ticaretinin yasal zeminine vurgu yaparak, "Türkiye, Rusya'nın izni olmadan bu füze sistemini üçüncü bir ülkeye transfer edemez" uyarısında bulunmuştu.