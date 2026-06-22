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Kaynak: AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in özel temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev, sosyal medya platformu X’ten Starmer'ın istifasına ilişkin paylaşım yaptı.

'SIRADA MERZ VAR'

Starmer'ı göç, suç, enerji ve ekonomi alanlarında yanlış politikalar izlemekle suçlayan Dmitriyev, "Starmer'ın savaş yanlılığını ve yanlış politikalarını sürekli ifşa ederek bunu birlikte başardık. İngiltere'yi koruyamadı ve Batı medeniyetini yok ediyordu. Politikalarını değiştirmezse sırada Merz var." ifadelerini kullandı.

'İNGİLTERE'NİN WINSTON CHURCILL GİBİ BİR LİDERE İHTİYACI VAR'

Dmitriyev, "İngiltere'nin son 10 yılda görev yapan 7 başbakanın yol açtığı sorunları çözmek için Winston Churchill gibi bir lidere ihtiyaç duyduğunu" savundu.

İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Starmer, partisinin kendisini gelecek seçimde lider olarak görmek istemediğini belirterek partideki görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.