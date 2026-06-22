Barış Boyun Suç Örgütü'nü Kartal deşifre etti: Bir selamla ifade değişiyor

TEK BİR "CEMAAT" TOPLANTISINDAN 5 MİLYON TL

Örgütün en büyük gelir kaynağı olan ve "cemaat" olarak adlandırılan sözde yargılama toplantıları, gizli tanık Kartal tarafından detaylandırıldı. Kartal, bu toplantıları Barış Boyun'un ablası Türkan Boyun'un organize ettiğini ve bizzat katıldığını belirtti.