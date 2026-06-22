Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 500 bin liranın aylık kredi ödemesi uçtu: İşte banka banka oranlar

500 bin liranın aylık kredi ödemesi uçtu: İşte banka banka oranlar

Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon ile boğuşan yurttaşlar, ihtiyaç kredilerine yöneliyor. Öte yandan TL mevduat ve kredi faizleri artarken, vatandaşın uygun kredi koşullarına erişimi zorlaşıyor. Peki 500 bin liranın aylık kredi ödemesi ne kadar? İşte banka banka oranlar…

Kaynak: Haber Merkezi
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500 bin liranın aylık kredi ödemesi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 1

Odea

Faiz Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 52.927,36 TL

Toplam Ödeme: 638.003,32 TL

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500 bin liranın aylık kredi ödemesi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 2

QNB

Faiz Oranı: %3,59

Aylık Taksit: 55.358,19 TL

Toplam Ödeme: 667.173,28 TL

2 7
500 bin liranın aylık kredi ödemesi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 3

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %3,89

Aylık Taksit: 56.594,20 TL

Toplam Ödeme: 682.005,40 TL

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500 bin liranın aylık kredi ödemesi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 4

Denizbank

Faiz Oranı: %3,99

Aylık Taksit: 57.009,23 TL

Toplam Ödeme: 686.985,76 TL

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500 bin liranın aylık kredi ödemesi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 5

İş Bankası

Faiz Oranı: %4,19

Aylık Taksit: 57.843,77 TL

Toplam Ödeme: 697.000,24 TL

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500 bin liranın aylık kredi ödemesi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 6

En Para

Faiz Oranı: %3,79

Aylık Taksit: 56.180,68 TL

Toplam Ödeme: 674.168,16 TL

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500 bin liranın aylık kredi ödemesi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 7

Vakıf Katılım

Kâr Payı Oranı: %3,85

Aylık Taksit: 56.428,61 TL

Toplam Ödeme: 679.643,32 TL

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