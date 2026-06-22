500 bin liranın aylık kredi ödemesi uçtu: İşte banka banka oranlar

Odea
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 52.927,36 TL
Toplam Ödeme: 638.003,32 TL
Odea
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 52.927,36 TL
Toplam Ödeme: 638.003,32 TL
QNB
Faiz Oranı: %3,59
Aylık Taksit: 55.358,19 TL
Toplam Ödeme: 667.173,28 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 56.594,20 TL
Toplam Ödeme: 682.005,40 TL
Denizbank
Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 57.009,23 TL
Toplam Ödeme: 686.985,76 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %4,19
Aylık Taksit: 57.843,77 TL
Toplam Ödeme: 697.000,24 TL
En Para
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 56.180,68 TL
Toplam Ödeme: 674.168,16 TL
Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: %3,85
Aylık Taksit: 56.428,61 TL
Toplam Ödeme: 679.643,32 TL