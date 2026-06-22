İstanbul’da yeni haftayla birlikte yaz havası etkisini sürdürüyor. AKOM tarafından yayımlanan günlük ve haftalık hava tahmin raporuna göre kent genelinde bugün yağış beklenmiyor. Gün boyunca az bulutlu ve açık bir gökyüzünün hakim olması öngörülürken, sıcaklıkların öğle saatlerinde 29 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
AKOM açıkladı: İstanbul’da sıcaklıkların zirve yapacağı gün belli oldu
AKOM günlük hava durumu raporunu yayımladı. Rapor İstanbul için dikkat çeken detaylar içeriyor. Yağışsız geçecek haftada sıcaklıklar 30 dereceye yaklaşırken poyraz etkisini sürdürecek. Peki hangi günler daha sıcak olacak, hafta sonu hava nasıl değişecek? İşte gün gün İstanbul tahmini...Mina Kaymakçı
BUGÜN İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK?
Sabah saatlerinde 23 derece olarak ölçülen hava sıcaklığının gün içinde artarak 29 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde sıcaklığın 20 dereceye, gece saatlerinde ise 18 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
Nem oranının yüzde 40 ile 80 arasında değişeceği kentte, kuzeyli yönlerden esen poyrazın etkili olacağı bildirildi. Rüzgarın saatte 10 ila 35 kilometre hızla orta kuvvette, zaman zaman ise sert esmesi bekleniyor.
AKOM HAFTALIK TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, 22-28 Haziran tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı. Raporda, İstanbul genelinde hafta boyunca herhangi bir yağış beklenmediği belirtilirken, sıcaklıkların mevsim normalleri seviyesinde seyredeceği ifade edildi.
AKOM’un 22 Haziran Pazartesi gününe ilişkin verilerine göre kentte sabah sıcaklığı 23 derece, öğle saatlerinde 29 derece, akşam 20 derece ve gece 18 derece olacak. Nem oranının yüzde 40 ila 80 aralığında değişeceği belirtilirken, kuzeyli yönlerden esecek poyrazın saatte 10 ila 35 kilometre hızla etkili olacağı kaydedildi.
SICAKLIKLAR HAFTA BOYUNCA YÜKSELECEK
Raporda, hafta boyunca İstanbul’da yağış öngörülmediği vurgulanırken, gökyüzünün çoğunlukla güneşli ve az bulutlu olacağı bildirildi. Kuzeyli yönlerden esmesi beklenen rüzgarların sıcaklıkların aşırı yükselmesini engelleyeceği, bu nedenle değerlerin önümüzdeki günlerde 27 ila 30 derece arasında değişeceği aktarıldı.
AKOM tahminlerine göre 23 Haziran Salı günü en düşük sıcaklık 17, en yüksek sıcaklık ise 28 derece olacak. Çarşamba günü sıcaklıkların 18-29 derece arasında seyretmesi beklenirken, perşembe ve cuma günleri termometrelerin 30 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.
HAFTA SONU HAVA DURUMU TAHMİNİ
Hafta sonuna doğru sıcaklıklarda sınırlı bir düşüş yaşanması bekleniyor. Cumartesi günü sıcaklıkların 18 ila 27 derece arasında değişeceği, havanın ise parçalı ve az bulutlu olacağı öngörülüyor.
Pazar günü en düşük sıcaklığın 17, en yüksek sıcaklığın ise 27 derece olması beklenirken, kent genelinde yeniden az bulutlu ve açık bir havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.
DENİZ SUYU SICAKLIĞI 21 DERECEYE ULAŞTI
AKOM verilerine göre İstanbul’da deniz suyu sıcaklığı 21 derece olarak ölçüldü. Yetkililer, hafta boyunca yağış beklenmemesine rağmen özellikle öğle saatlerinde güneşin etkisini artıracağı zaman dilimlerinde vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.
Haftalık değerlendirmede, İstanbul genelinde önümüzdeki yedi gün boyunca herhangi bir yağış beklentisinin bulunmadığı bir kez daha vurgulandı.