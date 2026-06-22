AKOM açıkladı: İstanbul’da sıcaklıkların zirve yapacağı gün belli oldu

İstanbul’da yeni haftayla birlikte yaz havası etkisini sürdürüyor. AKOM tarafından yayımlanan günlük ve haftalık hava tahmin raporuna göre kent genelinde bugün yağış beklenmiyor. Gün boyunca az bulutlu ve açık bir gökyüzünün hakim olması öngörülürken, sıcaklıkların öğle saatlerinde 29 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.