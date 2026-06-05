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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun (SPIEF) ana oturumuna katıldı. Putin, yaptığı konuşmada dünyada büyük bir yapısal bir dönüşüm yaşadığını belirterek “Avrupalı elitler, içine her geçen gün yeni ülkeleri çekmeye çalıştıkları bir kaos ortamını kışkırtıyor” dedi.

Putin, BRICS ülkelerinin ekonomideki liderliğinin yükseldiğinin altını çizerek “Ekonomik büyüme daha fazla sayıda ülkeye yayıldığında dünya daha adil bir yer haline gelir” şeklinde konuştu.

Putin’in açıklamalarından satır başları şöyle:

“Avrupalı elitler, içine her geçen gün yeni ülkeleri çekmeye çalıştıkları bir kaos ortamını kışkırtıyor.

Avrupa bürokrasisinin politikasını basiretsiz buluyorum.

Rusya, kendisiyle çalışmak isteyen herkese açık olmayı sürdürüyor.

Küresel finans sistemi tarihi bir dönüşümden geçiyor.

Dünya, onlarca yıldır görülen en büyük yapısal dönüşümü yaşarken, önceki döneme damgasını vuran finansal mimari ise giderek daha fazla bir haksız rekabet aracı olarak kullanılıyor.

Dünya şu anda en büyük yapısal dönüşümünü yaşıyor.

Modern dünyada uyumlu bir kalkınma yolu, ülkelerin birbirini dinleyebilme yeteneğinden geçiyor.”

“VARLIKLARI DONDURMAK İÇİN BAHANE HER ZAMAN BULUNUYOR”

“Euro Bölgesi'nin kamu borcu GSYİH'nin yüzde 81,7'sine yükselirken, Rusya'nın kamu borcu ise yüzde 16,4 seviyesinde gerçekleşti.

Yaptırımlar ve blokaj girişimleri, ki bu özünde Rus rezervlerinin çalınması demek oluyor, dolar ve euronun konumunu geri dönülemez bir şekilde etkiledi.

Varlıkları dondurmak için bahaneler farklılık gösterebilir, ancak bir bahane her zaman bulunuyor.

Rusya'nın aksine Batı'da kamu borcu ve bütçe açığı yüksek seviyelerde seyrediyor.

Rusya'nın ihracat işlemlerinde rublenin payı yüzde 65'e ulaştı.

Rusya'daki bütçe açığı bir miktar artabilir ancak gelişmiş ülkelerdeki seviyenin altında kalmaya devam edecek.

Batı, diğer ülkeler tarafından bir teknolojik kalkınma kaynağı olarak görülüyordu.

Fakat bu alanda da bir dönüşüm yaşandı. BRICS ülkeleri yüksek teknoloji ihracatını ciddi oranda artırdı.”