Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Putin’in imzaladığı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı. Karara göre söz konusu pay, Novatek’in iştiraki olan Nordline tarafından satın alınabilecek.

Nordline’ın, Rusya’nın en büyük bağımsız doğal gaz üreticisi konumundaki Novatek tarafından geçen ay kurulduğu belirtildi.

ARKTİK LNG 2’DE ORTAKLIK YAPISI

Rusya’nın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz projeleri arasında yer alan Arktik LNG 2’de ortaklık yapısı dikkat çekiyor. Projede:

Novatek yüzde 60

TotalEnergies yüzde 10

Çinli CNPC yüzde 10

CNOOC yüzde 10

Japan Arctic LNG konsorsiyumu yüzde 10 pay sahibi bulunuyor.

ABD YAPTIRIMLARI PROJEYİ ETKİLEMİŞTİ

Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, Arktik LNG 2 projesini Kasım 2023’te yaptırım listesine dahil etmişti. Söz konusu yaptırımlar, projedeki yabancı ortakların faaliyetlerini ve yatırım kararlarını doğrudan etkilemişti.

Putin’in onay verdiği hisse devri, yaptırımlar sonrası projedeki ortaklık yapısında önemli bir değişiklik olarak değerlendiriliyor.