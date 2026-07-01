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Kaynak: AA

Rusya, teknoloji devi Apple'a yönelik yeni bir yaptırım süreci başlattı. Rusya Federal Rekabet Servisi (FAS), şirketin yerli yazılımlara ilişkin yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda milyarlarca rublelik para cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini duyurdu.

FAS'tan yapılan açıklamada, Apple'dan iOS işletim sistemine sahip cihazlarda Rus yazılımlarının önceden yüklenmesini sağlaması ve yerli arama motorlarına yönelik ayrımcı uygulamalara son vermesi istendi.

15 TEMMUZ'A KADAR SÜRE VERİLDİ

Açıklamada, Apple'ın 15 Temmuz'a kadar gerekli adımları atmaması halinde rekabet yasası kapsamında soruşturma başlatılacağı belirtildi. İhlalin tespit edilmesi durumunda şirkete 4 milyar rubleye (yaklaşık 51 milyon dolar) kadar idari para cezası uygulanabileceği kaydedildi.

FAS, iPhone ve iPad'lerde yabancı bir arama motorunun varsayılan olarak sunulduğunu, Rus arama motorunu kullanmak isteyen kullanıcıların ise ayarları manuel olarak değiştirmek zorunda kaldığını belirterek bunun yerli yazılım geliştiricileri açısından haksız rekabet oluşturduğunu savundu.

UYGULAMALAR APP STORE'DAN KALDIRILMIŞTI

Rus teknoloji şirketi VK, 25 Haziran'da uygulamalarının herhangi bir uyarı yapılmadan App Store'dan kaldırıldığını açıklamıştı. Apple, haziran ayı başında Rusya'nın ulusal mesajlaşma uygulaması MAX'ı da App Store'dan kaldırmıştı.

Rusya'da yürürlükte bulunan düzenlemeler uyarınca, ülkede satılan akıllı cihazlarda belirli yerli yazılımlar ile Rus arama motorlarının önceden yüklenmesine imkan tanınması zorunlu tutuluyor.