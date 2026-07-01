56 milyon batırıp, iflas etti: Filmleri aratmayan hayat hikayesi

Türkiye'nin dev holdinglerinden gelen 10 milyon liralık ve bir Arap ülkesi ataşesinden gelen 72 milyon liralık satın alma tekliflerini "Ben hayalimi satmıyorum" diyerek reddeden Ecer, şimdi tek bir şubeyle markasını yeniden ayağa kaldırmak için var gücüyle çalışıyor:

"Yerli milli Türk markası olacak. Bir gençlik feda ettim, sağlığımı feda ettim. Şu an 32 yaşına geldim, şirketimi kurtarmak için yine feda edeceğim. O umudum da var. Mücadele edeceğiz. Allah nasip etmeyeceği bir şeyin hayalini kurdurmaz."