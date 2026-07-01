MAF Yapım YouTube hesabında yer alan videoda; Ankara'ya Siyasal Bilgiler mezunu bir genç olarak yüksek lisans hayaliyle gelen Serhat Ecer'in hayatı, harçlığını çıkarmak için girdiği bir Amerikan pizza zincirinde tamamen değişti.
56 milyon batırıp, iflas etti: Filmleri aratmayan hayat hikayesi
Yüksek lisans için geldiği Ankara'da harçlığını çıkarmak için bir pizzacıya "temizlikçi" olarak girdi, azmiyle kendi markasını kurup milyonlarca liralık bir imparatorluk yarattı. Ancak eşe dosta verilen borçlar ve hızlı büyüme "56 milyon liralık" bir enkaza dönüştü.Gülsüm Hülya Sundu
İşe mutfak temizliğinden başlayan, ardından hamur açmayı öğrenen Ecer, kriz anında şubenin yönetimini devralarak kapanmak üzere olan dükkanı Ankara'nın en iyisi yaptı. Ancak bu sadece başlangıçtı. Kendi markası "Porta Via"yı kurarak sektöre fırtına gibi giren genç girişimci, milyonlarca liralık cirolara ulaştıktan sonra eşine az rastlanır bir iflas ve onur mücadelesi verdi.
Kendi kanatlarıyla uçmaya karar verdiğinde cebinde devasa sermayeler olmadığını belirten Ecer, ilk fırınını hurda niyetine 30 bin liraya alarak işe koyuldu. Şirketini kurup merdiven altı bir dükkanda üretime başladığında, kazandığı ilk parayla kuryelerine hamur taşıma kasası aldı.
Gecesini gündüzüne katarak çalışan Ecer, kısa sürede siparişlere yetişemez hale geldi. Arızalanan fırınını değiştirmek için banka banka gezen ve vizyonuyla bölge müdürlerini dahi ikna eden genç adam, sadece pizza ile kalmayıp "Chicken Up" markasıyla da pazara girdi. 84 çalışana, birden fazla şubeye ve milyonlarca liralık gelire ulaştı.
Her şey rüya gibi ilerlerken, kontrolsüz büyüme ve yakın çevreye verilen geri dönmeyen borçlar şirketin sonunu hazırladı. Nakit akışının bozulmasıyla şirketin "iç kanama" geçirdiğini anlatan Ecer, o karanlık günleri şu çarpıcı sözlerle özetledi:
"Zibil gibi para vardı. Para koyacak yer yoktu. Ama özel sebeplerden, eşe dosta yüklü miktarda borç verdik. 10 verdiysek üç geldi, rezil rüsva olduk. Dönemin 56 milyonunu kaybettim. Şirket iç kanama geçiriyordu. Ama bana sorarsanız '56 milyonu kaybetmemek mi, bugünleri yaşamak mı?' diye; ben yaşamayı tercih ederdim. Büyümek isteyen her şirket mutlaka bir kez batmalı, görmeli."
İflas bayrağını çekerken piyasaya ve personeline olan borçlarını namus meselesi yapan Ecer, bayrama beş gün kala hesaplarına bloke konduğunda hayatının en zor anlarını yaşadı. Çalışanlarına bayramlıklarını verebilmek için 400-500 bin lira değerindeki mutfak ekipmanlarını 190 bin liraya yok pahasına sattı.
İyi gün dostlarının bir anda ortadan kaybolduğunu vurgulayan Ecer, o günleri anlatırken boğazı düğümlenerek şunları söyledi:
"Girdim o mutfağa, davulun kasasına kadar sattım. Personel maaşını verdim, yüzde 80 küçüldüm. Sadece pizza kaldı. Bir de o makinelerin gitmesi beni o kadar etkiledi ki üç dört ay etkisinden çıkamadım. Oturdum mutfağa, sırtımı verdim duvara, sigaramı yaktım. Bütün mal mülk umurumda bile değildi. Şerefimle geldim, şerefimle giderim dedim. Batabiliriz ama biz para kaçırdı dedirtmem."
Dükkanının elektriği ve doğalgazı defalarca kesilen, kapısına icra memurları dayanan Serhat Ecer, pes etmedi. İcra için gelen bir avukatın dahi Ecer'in iyi niyetini ve dürüstlüğünü görüp cebinden borca destek olması, hikayenin en duygu yüklü anlarından biri olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin dev holdinglerinden gelen 10 milyon liralık ve bir Arap ülkesi ataşesinden gelen 72 milyon liralık satın alma tekliflerini "Ben hayalimi satmıyorum" diyerek reddeden Ecer, şimdi tek bir şubeyle markasını yeniden ayağa kaldırmak için var gücüyle çalışıyor:
"Yerli milli Türk markası olacak. Bir gençlik feda ettim, sağlığımı feda ettim. Şu an 32 yaşına geldim, şirketimi kurtarmak için yine feda edeceğim. O umudum da var. Mücadele edeceğiz. Allah nasip etmeyeceği bir şeyin hayalini kurdurmaz."