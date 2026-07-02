Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi.
BEŞİKTAŞ'IN ANLAŞMAYA VARDIĞI OUTTARA İSTANBUL'A GELDİ
Siyah-beyazlılar, sol bek takviyesi için uzun süredir görüştüğü Kassoum Ouattara transferinde mutlu sona ulaştı.
Beşiktaş, Monaco forması giyen 20 yaşındaki Fransız sol bek Kassoum Ouattara ve kulübüyle anlaşmaya vardı.
Fildişi Sahili asıllı genç futbolcu, siyah-beyazlılarla sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşme imza atmak üzere İstanbul'a geldi.