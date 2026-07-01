Altın fiyatlarının istenen seviyelere ulaşamaması ve gram altının 6 bin lira sınırında hareket etmesi, piyasalarda belirsizliğe yol açtı. Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’un sorularını yanıtlayan Ekonomist Dr. Sefer Humar; teknik analizler, büyük fonların hareketleri ve yatırımcı psikolojisi üzerine çarpıcı değerlendirmeler yaptı.
Altın ne zaman tekrar yükselecek: Ünlü ekonomist altının seyrini açıkladı
Gram altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar yatırımcıyı tedirgin ederken, Ekonomist Dr. Sefer Humar 6 bin lira bandı ve "ölümcül kesişme" iddialarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.Kaynak: Haber Merkezi
Son dönemde sıkça gündeme gelen "ölümcül kesişme" (death cross) riskine değinen Dr. Sefer Humar, bu teknik göstergenin tek başına kesin bir düşüş sinyali olarak algılanmaması gerektiğini belirtti. Mevcut piyasa koşullarında bu yapının tamamen oluştuğunu söylemek için erken olduğunu ifade eden Humar, şu uyarıda bulundu:
"Finansal piyasalarda tek bir göstergeye bakarak karar vermek sağlıklı değildir. Teknik görünüm; küresel faiz politikaları, merkez bankalarının adımları, jeopolitik gelişmeler ve yatırımcı davranışlarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Vatandaşlarımızın bu tür teknik başlıklardan etkilenerek ani kararlar vermelerini doğru bulmuyorum.”
Grafiklerin kesin geleceği değil, sadece ihtimalleri barındırdığını hatırlatan Humar, piyasalardaki en büyük kaybın yanlış analizlerden ziyade duygusal kararlardan kaynaklandığını vurguladı.
Teknik sinyallerin somut etkilerini psikolojik açıdan yorumlayan Humar, piyasalarda fiyatlardan önce beklentilerin yön bulduğunu ifade etti. Grafiklerdeki değişimlerin kısa vadeli dalgalanmaları artırabileceğine dikkat çeken Humar, yatırımcıların soğukkanlı kalması gerektiğinin altını çizdi.
Korkuyla yapılan satışların ya da aşırı iyimserlikle girilen pozisyonların risk taşıdığını belirterek, kazananların en hızlı hareket edenler değil, sakin kalanlar olduğunu dile getirdi. Altının uzun vadeli değerini tamamen yitirmediğini ancak sürekli yeni rekorlar beklemenin de gerçekçi olmadığını ifade eden Dr. Sefer Humar, şu analizi paylaştı:
Küresel belirsizlik süreçlerinde altın güvenli liman olma özelliğini sürdürüyor. Geçmiş dönemlerdeki sert yükselişlerin önemli bir bölümü halihazırda fiyatlanmış durumda. Gelecek dönemde yükselişler görülse dahi, bunlar daha sınırlı ve zamana yayılan hareketler olabilir.
Yatırımcıların "fırsatı kaçırma" dürtüsüyle değil, kendi bütçelerine ve risk limitlerine göre pozisyon almaları gerektiğini belirten Humar, "Servet, heyecanla değil; sabır ve disiplinle büyür" dedi. Gram altının 5900 TL seviyesinden dönerek yeniden 6000 TL bandının üzerine çıkmasını değerlendiren Humar, bu durumun piyasanın tamamen zayıfladığı anlamına gelmediğini ancak kesintisiz bir ralliye de işaret etmediğini söyledi.
Fiyatların arkasındaki sermaye akışına dikkat çeken Ekonomist, ons altındaki yükselişlerde küresel büyük fonların etkili olduğunu, ancak bu aktörlerin belirli seviyelerden sonra kâr realizasyonuna gitmesiyle ivmenin yavaşladığını belirtti.
Merkez bankalarının altın alımlarının uzun vadede destekleyici bir unsur olduğunu kaydeden Humar, kısa ve orta vadede ise yönü büyük fonların belirlediğini ifade etti. Bu fonlardan yeni ve güçlü bir talep gelmediği sürece eski sert yükselişlerin yaşanmasının zor olduğunu ekledi.
Dr. Sefer Humar, sözlerini şu tavsiyelerle sonlandırdı:
"Piyasalar acele edenleri sınar, sabredenleri ise ödüllendirir. Yatırımda amaç en yüksek fiyattan almak ya da satmak değildir. Asıl başarı; riski doğru yönetebilmek, duygular yerine verilerle hareket edebilmektir. Çünkü piyasalarda kalıcı kazancı sağlayan şey heyecan değil, akılcı kararlar ve disiplindir."