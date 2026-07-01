Altın ne zaman tekrar yükselecek: Ünlü ekonomist altının seyrini açıkladı

Korkuyla yapılan satışların ya da aşırı iyimserlikle girilen pozisyonların risk taşıdığını belirterek, kazananların en hızlı hareket edenler değil, sakin kalanlar olduğunu dile getirdi. Altının uzun vadeli değerini tamamen yitirmediğini ancak sürekli yeni rekorlar beklemenin de gerçekçi olmadığını ifade eden Dr. Sefer Humar, şu analizi paylaştı: