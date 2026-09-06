Kaynak: AA

Almanya ile Rusya arasında Leipzig-Halle Havalimanı'ndaki insansız hava aracı (İHA) sebebiyle artan gerginlik, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından eleştirildi.

Moskova’ya yönelik yaptırımları eleştiren Lavrov, İHA’nın Rusya’ya ait olduğunun yeterli inceleme yapılmadan kabul edildiğini öne sürerek Berlin’i “savaş istemekle” suçladı.

Rusya Devlet Televizyon ve Radyo Kurumu’na (VGTRK) konuşan Sergey Lavrov, Almanya’nın Rusya’ya karşı aldığı son kararları değerlendirdi.

Almanya’nın Leipzig-Halle Havalimanı’nda bir insansız hava aracı bulunmasının ardından Moskova’ya yönelik yeni tedbirler açıklamasına tepki gösteren Lavrov, kararlar kapsamında Rusya’nın Bonn Başkonsolosluğu’nun kapatılmasını ve Berlin’deki Rus Evi’ne ilişkin sözleşmenin feshedilmesine tepki gösterdi.

Lavrov, Almanya’nın İHA’nın Rusya’ya ait olduğu sonucuna soruşturma tamamlanmadan ulaştığını iddia etti.

SAVAŞ VURGUSU

Lavrov, açıklamasında Almanya’nın attığı adımın iki ülke arasındaki ilişkiler açısından ciddi bir kırılmaya işaret ettiğini iddia etti.

Rus Bakan, "Onlar bir İHA buldular ve bunun Rusya’ya ait olduğunu bildirdiler. Kimse işin aslını araştırmadı. Bu aslında, gerçek bir savaşın başlangıcıdır" dedi.

Almanya’nın geçmişte de benzer adımlar attığını ileri süren Lavrov, Berlin’in tarihinden ders çıkarmadığını öne sürdü.

Lavrov, "Almanların, İkinci Dünya Savaşı öncesinde de diplomatik temsilciliklerini kapattığını hatırlıyorum. Bu, kesinlikle kabul edilemez. Onlar yine savaş istiyor" diye konuştu.

ALMANYA YENİ TEDBİRLER ALDI

Almanya’daki Leipzig-Halle Havalimanı’nda 4 Ağustos’ta, Ukrayna’ya ait olduğu belirtilen bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzenek içerdiği değerlendirilen bir İHA bulunmuştu.

ABD istihbaratı tarafından yapılan değerlendirmelerde, İHA’nın özelliklerinin Rus askeri istihbaratına özgü olduğu iddia edilmişti.

Almanya hükümeti ise 1 Eylül’de soruşturmada elde edilen bulguların Rusya’yı olaydan sorumlu gösterdiğini açıklayarak Moskova’ya karşı bir dizi yeni tedbir duyurdu.

Alınan kararlar kapsamında Rusya’nın Bonn Başkonsolosluğu’nun 18 Eylül itibarıyla faaliyetlerine son

verilmesi planlanıyor.

Berlin’de bulunan Rus Evi’ne ilişkin sözleşmenin feshedilmesi, Rus vatandaşlarına yönelik giriş

kontrollerinin sıkılaştırılması ve Rusya’nın “gölge filosu” olarak nitelendirilen yapılanmasına yönelik baskının artırılması da Almanya’nın açıkladığı tedbirler arasında yer alıyor.