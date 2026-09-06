Meteoroloji o illeri tek tek uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Haftanın son gününde dışarıda plan yapan vatandaşlar, “Pazar günü hava nasıl olacak, yağmur var mı?” sorularına yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre 6 Eylül Pazar günü Türkiye’nin büyük bölümünde açık ve az bulutlu hava hakim olacak.