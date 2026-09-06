Haftanın son gününde dışarıda plan yapan vatandaşlar, “Pazar günü hava nasıl olacak, yağmur var mı?” sorularına yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre 6 Eylül Pazar günü Türkiye’nin büyük bölümünde açık ve az bulutlu hava hakim olacak.
Meteoroloji o illeri tek tek uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
6 Eylül Pazar günü hava durumu tahminleri belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı kuzey ve doğu illeri için yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yurdun büyük bölümünde sıcak hava etkisini sürdürürken, yağış beklenen iller de açıklandı.Dilek Taşdemir
Ancak bazı bölgelerde hava yağışlı geçecek. 5 ilde ve çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji tahminlerine göre özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde yağış geçişleri görülebilecek.
Rize ve Artvin çevrelerinde de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Van çevresinde de benzer şekilde yerel yağışlar görülebilecek.
Erzurum’da ise öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağış bekleniyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağmur var mı?
Yağış beklenen illerin aksine üç büyükşehirde Pazar günü sıcak ve güneşli hava öne çıkacak.
İstanbul’da yağış beklenmiyor. Kentte gün boyunca az bulutlu ve güneşli hava hakim olacak. En yüksek sıcaklığın 30, gece sıcaklığının ise 19 derece civarında olması bekleniyor.
Ankara’da Pazar günü az bulutlu ve açık hava etkili olacak. Başkentte termometrelerin 30-32 derece seviyelerine kadar yükselmesi tahmin ediliyor.
İzmir’de sıcak hava etkisini sürdürecek. Kent genelinde az bulutlu ve sıcak bir hava beklenirken, sıcaklığın 34-35 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.
İşte yağış beklenen iller
Pazar günü özellikle kuzey ve doğu kesimlerde yaşayan vatandaşların hava durumuna dikkat etmesi gerekiyor.
Sinop: Parçalı bulutlu, yerel sağanak yağışlı, 27°C
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı, 26°C
Erzurum: Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı, 24°C
Rize: Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Artvin: Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Van: Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun’da ise parçalı ve az bulutlu hava beklenirken sıcaklığın 28 derece civarında olması tahmin ediliyor.
Meteoroloji’nin tahminlerine göre Pazar günü yurdun büyük bölümünde yaz sıcakları etkisini sürdürecek. Ancak kuzey ve doğu kesimlerde bazı illerde gök gürültülü sağanak yağış görülecek.