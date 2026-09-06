Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji o illeri tek tek uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji o illeri tek tek uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

6 Eylül Pazar günü hava durumu tahminleri belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı kuzey ve doğu illeri için yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yurdun büyük bölümünde sıcak hava etkisini sürdürürken, yağış beklenen iller de açıklandı.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Meteoroloji o illeri tek tek uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 1

Haftanın son gününde dışarıda plan yapan vatandaşlar, “Pazar günü hava nasıl olacak, yağmur var mı?” sorularına yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre 6 Eylül Pazar günü Türkiye’nin büyük bölümünde açık ve az bulutlu hava hakim olacak.

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Meteoroloji o illeri tek tek uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 2

Ancak bazı bölgelerde hava yağışlı geçecek. 5 ilde ve çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji o illeri tek tek uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 3

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji tahminlerine göre özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde yağış geçişleri görülebilecek.

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Meteoroloji o illeri tek tek uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 4

Rize ve Artvin çevrelerinde de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Van çevresinde de benzer şekilde yerel yağışlar görülebilecek.

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Meteoroloji o illeri tek tek uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 5

Erzurum’da ise öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji o illeri tek tek uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 6

İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağmur var mı?

Yağış beklenen illerin aksine üç büyükşehirde Pazar günü sıcak ve güneşli hava öne çıkacak.

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Meteoroloji o illeri tek tek uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 7

İstanbul’da yağış beklenmiyor. Kentte gün boyunca az bulutlu ve güneşli hava hakim olacak. En yüksek sıcaklığın 30, gece sıcaklığının ise 19 derece civarında olması bekleniyor.

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Meteoroloji o illeri tek tek uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 8

Ankara’da Pazar günü az bulutlu ve açık hava etkili olacak. Başkentte termometrelerin 30-32 derece seviyelerine kadar yükselmesi tahmin ediliyor.

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Meteoroloji o illeri tek tek uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 9

İzmir’de sıcak hava etkisini sürdürecek. Kent genelinde az bulutlu ve sıcak bir hava beklenirken, sıcaklığın 34-35 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

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Meteoroloji o illeri tek tek uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 10

İşte yağış beklenen iller

Pazar günü özellikle kuzey ve doğu kesimlerde yaşayan vatandaşların hava durumuna dikkat etmesi gerekiyor.

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Meteoroloji o illeri tek tek uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 11

Sinop: Parçalı bulutlu, yerel sağanak yağışlı, 27°C

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Meteoroloji o illeri tek tek uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı, 26°C

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Meteoroloji o illeri tek tek uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 13

Erzurum: Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı, 24°C

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Meteoroloji o illeri tek tek uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 14

Rize: Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji o illeri tek tek uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 15

Artvin: Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji o illeri tek tek uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 16

Van: Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji o illeri tek tek uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 17

Samsun’da ise parçalı ve az bulutlu hava beklenirken sıcaklığın 28 derece civarında olması tahmin ediliyor.

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Meteoroloji o illeri tek tek uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 18

Meteoroloji’nin tahminlerine göre Pazar günü yurdun büyük bölümünde yaz sıcakları etkisini sürdürecek. Ancak kuzey ve doğu kesimlerde bazı illerde gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

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