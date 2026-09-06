Şehit sevici oldular diyen MHP'li isim PKK'lılara affı açıkladı

Terör örgütlerinin silah bırakması gerektiğini belirten Yıldırım, "Bizim Meclisimizden de kanun çıktı. Kanun açık ve net. Silahını bırakanın cezasını erteleriz. Adam öldürene öteleme yok. Buyurun, kardeşiz, bir fırsat verelim. Hep beraber gelin, bırakın silahınızı. Ve hep beraber huzuru, güvenliği hep beraber sağlayalım" dedi.