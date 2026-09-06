MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, çözüm süreci kapsamında PKK'lılara tanınacak olan hakları açıkladı. PKK'lılar için, "Onlara bir fırsat verelim" diyen Yıldırım, "Silahını bırakanın cezasını erteliyoruz" dedi.
Şehit sevici oldular diyen MHP'li isim PKK'lılara affı açıkladı
İktidarın 'Terörsüz Türkiye olarak adlandırdığı çözüm sürecini eleştirenlere 'Şehit, gazi sevici oldular' diyen MHP'li Yaşar Yıldırım, PKK'lılara uygulanacak olan affı açık açık ilan etti.Aykut Metehan
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:
"Bizim Meclisimizden de kanun çıktı. Kanun açık ve net.
"Silahını bırakanın cezasını erteleriz. Adam öldürene öteleme yok."
"Buyurun, kardeşiz, bir fırsat verelim. Hep beraber gelin, bırakın silahınızı. Ve hep beraber huzuru, güvenliği hep beraber sağlayalım"
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Cumhur İttifakı Suriye'de sonuç almıştır. Cumhur İttifakı bu ülkenin bölünmesini engellemiştir. Cumhur İttifakı terörle mücadelede Terörsüz Türkiye noktasına getirmiştir" dedi.
Suriye'deki gelişmelere değinen Yıldırım, "Biz o bataklığa girdik, Suriye'ye. Ve bataklığı kuruttuk" diye konuştu.
Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörle mücadele kapsamında hazırlanan çerçeve kanuna değinerek, bu konuda yalnızca Cumhur İttifakı'nın değil, diğer milletvekillerinin de oy verdiğini belirtti.
Terör örgütlerinin silah bırakması gerektiğini belirten Yıldırım, "Bizim Meclisimizden de kanun çıktı. Kanun açık ve net. Silahını bırakanın cezasını erteleriz. Adam öldürene öteleme yok. Buyurun, kardeşiz, bir fırsat verelim. Hep beraber gelin, bırakın silahınızı. Ve hep beraber huzuru, güvenliği hep beraber sağlayalım" dedi.
Yıldırım, "Cumhur İttifakı Suriye'de sonuç almıştır. Cumhur İttifakı bu ülkenin bölünmesini engellemiştir. Cumhur İttifakı terörle mücadelede Terörsüz Türkiye noktasına getirmiştir" ifadelerini kullandı.