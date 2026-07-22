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Rusya'nın önde gelen e-ticaret devlerinden Wildberries'e ait lojistik altyapılarına yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Ülkenin güney kesiminde yer alan Krasnodar ve Nevinnomıssk şehirlerindeki iki ayrı lojistik tesisi gece saatlerinde gerçekleştirilen İHA saldırılarında hasar gördü.

ŞİRKET YÖNETİCİSİ TATYANA KİM: "ÇALIŞANLAR TAHLİYE EDİLDİ"

Wildberries'in kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Tatyana Kim, konuya ilişkin yaptığı resmi açıklamada, her iki şehirdeki tesislerin gece saatlerinde hedef alındığını doğruladı. Saldırının ardından tesislerdeki personelin hızla tahliye edildiğini belirten Kim, ilk belirlemelere göre yaralanan çalışanların bulunduğunu, mağdur olan tüm personele gerekli tıbbi ve finansal desteğin sağlanacağını kaydetti.

BÖLGE VALİSİNDEN AÇIKLAMA: 3 YARALININ DURUMU AĞIR

Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, bölge genelinde gece boyunca yoğun İHA hareketliliğinin yaşandığını bildirdi. Krasnodar'daki Wildberries dağıtım merkezinde çıkan yangın ve yıkımda 10 kişinin yaralandığını ifade eden Kondratyev, yaralılardan 3'ünün durumunun ciddiyetini koruduğunu ve hastanede tedavi altına alındığını aktardı. Yangın söndürme ve hasar tespit çalışmaları sahada devam ediyor.

İHA PARÇALARI YERLEŞİM YERLERİNE VE İŞLETMELERE DÜŞTÜ

Vali Kondratyev, hava savunma sistemleri tarafından vurulan İHA parçalarının Armavir kentinde bir işletme sahasına düşmesi sonucu bir tesis çalışanının yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ayrıca düşen mühimmat ve enkaz parçalarının Krasnodar'da iki ayrı apartmana, Dinskaya yerleşim bölgesinde ise iki müstakil eve isabet ettiği, bu noktalarda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı açıklandı.

Rusya'nın en büyük pazaryeri platformlarından biri konumundaki Wildberries'in farklı bölgelerdeki lojistik merkezleri, son haftalarda benzer İHA saldırılarına maruz kalıyordu.