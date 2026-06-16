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Kaynak: AA

Çuvaşistan Cumhuriyeti Başkanı Oleg Nikolayev, yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki bir şirketin süt üreticilerine yönelik sübvansiyon projesi kapsamında bütçeye 125 bin ruble (yaklaşık 1500 dolar) ödeme yaptığını belirtti.

Söz konusu işlemin, Rusya’da dijital rubleyle bütçeye yapılan ilk ödeme olduğuna dikkat çeken Nikolayev, bunun hem Çuvaşistan hem de ülke genelinde dijital ekonominin gelişimi açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Çuvaşistan’ın yeni finansal araçların test edildiği bir “laboratuvar” niteliği taşıdığını vurgulayan Nikolayev, dijital rubleyi gelecekte farklı projelerde kullanmaya devam edeceklerini kaydetti.

Rusya Merkez Bankası ise dijital ruble ile kamu ödemeleri, sosyal destekler ve ticari işlemleri kapsayan yeni bir ödeme altyapısı oluşturmayı hedefliyor. Sistemin kitlesel kullanımının 1 Eylül 2026’da başlaması planlanıyor.