Pazarda görüp geçiyoruz ama faydaları saymakla bitmiyor: Bir avuç yemek yetiyor

ALIÇ NASIL TÜKETİLİR?

Alıcı günlük beslenme düzenine dahil etmenin birçok farklı yolu bulunuyor. Taze meyve olarak tüketilebildiği gibi kurutulmuş haliyle bitki çayı hazırlanabilir. Ayrıca alıç sirkesi, salatalara ve çeşitli tariflere farklı bir aroma katarken sofralara doğal bir alternatif sunar.

Doğanın sunduğu bu özel meyve, hem geleneksel kullanım geçmişi hem de zengin içeriği sayesinde sağlıklı yaşamla ilgilenenlerin dikkatini çekmeye devam ediyor.