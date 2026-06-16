Dev enerji şirketi resmen iflas etti: Hisseleri 5 yıl önce Suriyeli'ye satılmıştı

Yenilenebilir enerji yatırımlarının odak noktalarından biri olan Ankara'da, sektörün tanınan firmalarından biri hakkında şaşırtan bir iflas kararı çıktı. Yenimahalle bölgesinde, İvedik OSB merkezli olarak "Elektrik enerjisi üretimi" konularında hizmet veren Solar Wind Green Gls Enerji Limited Şirketi’nin iflası resmen açıldı.