Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Dev enerji şirketi resmen iflas etti: Hisseleri 5 yıl önce Suriyeli'ye satılmıştı

Dev enerji şirketi resmen iflas etti: Hisseleri 5 yıl önce Suriyeli'ye satılmıştı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde elektrik enerjisi üretimi alanında faaliyet gösteren Solar Wind Green Gls Enerji Limited Şirketi resmen iflas etti. Mahkeme kararıyla şirketin yönetimi İflas Dairesi’ne geçti.

Hava Demir Hava Demir
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Dev enerji şirketi resmen iflas etti: Hisseleri 5 yıl önce Suriyeli'ye satılmıştı - Resim: 1

Yenilenebilir enerji yatırımlarının odak noktalarından biri olan Ankara'da, sektörün tanınan firmalarından biri hakkında şaşırtan bir iflas kararı çıktı. Yenimahalle bölgesinde, İvedik OSB merkezli olarak "Elektrik enerjisi üretimi" konularında hizmet veren Solar Wind Green Gls Enerji Limited Şirketi’nin iflası resmen açıldı.

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Dev enerji şirketi resmen iflas etti: Hisseleri 5 yıl önce Suriyeli'ye satılmıştı - Resim: 2

MAHKEME KARARIYLA İFLAS AÇILDI

Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2025/601 Esas sayılı dosyası üzerinden görülen dava neticesinde, enerji firmasının 11 Haziran 2026 tarihi, saat 11:45 itibarıyla iflasına karar verildi. Alınan bu karar, 12 Haziran 2026 tarihinde Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından resen tescil edilerek yürürlüğe girdi.

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Dev enerji şirketi resmen iflas etti: Hisseleri 5 yıl önce Suriyeli'ye satılmıştı - Resim: 3

Şirketin tasfiye ve iflas işlemleri, Ankara İflas Dairesi'nin 2026/18 İflas sayılı dosyası üzerinden resmi olarak yürütülmeye başlandı.

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Dev enerji şirketi resmen iflas etti: Hisseleri 5 yıl önce Suriyeli'ye satılmıştı - Resim: 4

2018 YILINDA KURULMUŞTU

Ticaret Sicili kayıtlarında yer alan bilgilere göre, iflas eden enerji şirketinin geçmişi 2018 yılına dayanıyor. 2018 yılındaki kuruluşunun ardından elektrik enerjisi üretimi sektöründe faaliyet gösteren firma, ilerleyen yıllarda radikal bir ortaklık yapısı değişiminden geçti.

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Dev enerji şirketi resmen iflas etti: Hisseleri 5 yıl önce Suriyeli'ye satılmıştı - Resim: 5

2021 YILINDA ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞTİ

19 Ekim 2021 tarihli tescil kayıtlarına göre, şirketin ortakları arasında yer alan Türkiye uyruklu E** İ********** şirketteki 25.000,00 TL sermaye karşılığı olan 50 adet payını tüm hukuki ve mali yükümlülükleriyle birlikte devretti.

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Dev enerji şirketi resmen iflas etti: Hisseleri 5 yıl önce Suriyeli'ye satılmıştı - Resim: 6

Bu devir işlemlerinin ardından E** İ**********'nun şirketteki müdürlük görevi ve imza yetkilendirmesi de resmen sona erdi.

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Dev enerji şirketi resmen iflas etti: Hisseleri 5 yıl önce Suriyeli'ye satılmıştı - Resim: 7

TEK ORTAKLI SURİYE UYRUKLU YATIRIMCIYA AİTTİ

Yapılan bu devir işlemlerinin ardından Solar Wind Green Gls Enerji Limited Şirketi, 500.000,00 Türk Lirası sermaye ile tek ortaklı bir yapıya bürünmüştü.

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Dev enerji şirketi resmen iflas etti: Hisseleri 5 yıl önce Suriyeli'ye satılmıştı - Resim: 8

Şirketin tek sahibi ve tüm paylarının (beheri 500 TL değerinde 1000 adet pay) yöneticisi, Ankara Yenimahalle'de ikamet eden Suriye uyruklu Y**** İ******* olmuştu.

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Dev enerji şirketi resmen iflas etti: Hisseleri 5 yıl önce Suriyeli'ye satılmıştı - Resim: 9

Yenimahalle bölgesinde elektrik enerjisi üretimi ve yenilenebilir enerji projeleri geliştiren şirketin iflası, Ankara İflas Dairesi tarafından İcra ve İflas Kanunu'nun (İİK) 166. maddesi gereğince ilan edilerek alacaklıların takibine açıldı. Bölgedeki enerji yatırımları ve tedarikçilerin gözü şimdi İflas Dairesi'nin yürüteceği tasfiye sürecine çevrildi.

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