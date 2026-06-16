Yenilenebilir enerji yatırımlarının odak noktalarından biri olan Ankara'da, sektörün tanınan firmalarından biri hakkında şaşırtan bir iflas kararı çıktı. Yenimahalle bölgesinde, İvedik OSB merkezli olarak "Elektrik enerjisi üretimi" konularında hizmet veren Solar Wind Green Gls Enerji Limited Şirketi’nin iflası resmen açıldı.
Dev enerji şirketi resmen iflas etti: Hisseleri 5 yıl önce Suriyeli'ye satılmıştı
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde elektrik enerjisi üretimi alanında faaliyet gösteren Solar Wind Green Gls Enerji Limited Şirketi resmen iflas etti. Mahkeme kararıyla şirketin yönetimi İflas Dairesi’ne geçti.Hava Demir
MAHKEME KARARIYLA İFLAS AÇILDI
Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2025/601 Esas sayılı dosyası üzerinden görülen dava neticesinde, enerji firmasının 11 Haziran 2026 tarihi, saat 11:45 itibarıyla iflasına karar verildi. Alınan bu karar, 12 Haziran 2026 tarihinde Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından resen tescil edilerek yürürlüğe girdi.
Şirketin tasfiye ve iflas işlemleri, Ankara İflas Dairesi'nin 2026/18 İflas sayılı dosyası üzerinden resmi olarak yürütülmeye başlandı.
2018 YILINDA KURULMUŞTU
Ticaret Sicili kayıtlarında yer alan bilgilere göre, iflas eden enerji şirketinin geçmişi 2018 yılına dayanıyor. 2018 yılındaki kuruluşunun ardından elektrik enerjisi üretimi sektöründe faaliyet gösteren firma, ilerleyen yıllarda radikal bir ortaklık yapısı değişiminden geçti.
2021 YILINDA ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞTİ
19 Ekim 2021 tarihli tescil kayıtlarına göre, şirketin ortakları arasında yer alan Türkiye uyruklu E** İ********** şirketteki 25.000,00 TL sermaye karşılığı olan 50 adet payını tüm hukuki ve mali yükümlülükleriyle birlikte devretti.
Bu devir işlemlerinin ardından E** İ**********'nun şirketteki müdürlük görevi ve imza yetkilendirmesi de resmen sona erdi.
TEK ORTAKLI SURİYE UYRUKLU YATIRIMCIYA AİTTİ
Yapılan bu devir işlemlerinin ardından Solar Wind Green Gls Enerji Limited Şirketi, 500.000,00 Türk Lirası sermaye ile tek ortaklı bir yapıya bürünmüştü.
Şirketin tek sahibi ve tüm paylarının (beheri 500 TL değerinde 1000 adet pay) yöneticisi, Ankara Yenimahalle'de ikamet eden Suriye uyruklu Y**** İ******* olmuştu.
Yenimahalle bölgesinde elektrik enerjisi üretimi ve yenilenebilir enerji projeleri geliştiren şirketin iflası, Ankara İflas Dairesi tarafından İcra ve İflas Kanunu'nun (İİK) 166. maddesi gereğince ilan edilerek alacaklıların takibine açıldı. Bölgedeki enerji yatırımları ve tedarikçilerin gözü şimdi İflas Dairesi'nin yürüteceği tasfiye sürecine çevrildi.