İnşaatlarda yeni dönem: Artık vatandaş yapacak

Karslıoğlu, "6 Şubat depreminden sonra tekrar can kaybına tahammülümüz yok. 'Sesimizi duyan var mı?' cümlesini bir daha işitmek istemiyoruz. Yapı denetim firmaları gelip yasal kontrolleri yapıyor ancak biz diyoruz ki; asıl demiri, o evde güvenle oturacak olan vatandaşa teslim etmeliyiz" ifadelerini kullandı.