Adana merkezli Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED), 6 Şubat depremlerinin acı tecrübeleri ışığında inşaat sektöründe ezber bozacak bir şeffaflık hamlesi başlattı.
İnşaatlarda yeni dönem: Artık vatandaş yapacak
Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu inşaat sektöründe ezber bozacak bir hamleye girişti. Uygulamayla vatandaşlar satın alacakları evlerin temelindeki demir donatıları beton dökülmeden önce bizzat şantiyeye girerek denetimini yapacak.Kaynak: İHA
Yeni uygulamayla birlikte, vatandaşlar satın alacakları evlerin temelindeki demir donatıları beton dökülmeden önce bizzat şantiyeye girerek inceleyebilecek.
Konut satın alma alışkanlıklarını kökten değiştirmeyi ve yapı güvenliğine dair farkındalığı artırmayı hedefleyen DAİMFED, müteahhit firmaların kapılarını halka açıyor. Tüketicilerin daire içindeki estetik detaylardan ziyade binanın sağlamlığına odaklanması gerektiğini vurgulayan DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, uygulamanın detaylarını özetledi.
Federasyona üye müteahhitler, temel atma sürecini tamamen şeffaf yürütecek. Beton dökülmeden önce vatandaşlar; kullanılan demirin kalınlığını, paspayı mesafelerini ve etriye bağlantılarını yerinde görebilecek.
Firmalar, temel aşamalarının tamamını video ve fotoğraflarla kayıt altına alacak. Satış ofislerinde müşterilere mutfak veya banyo tasarımlarından önce binanın temelinin nasıl atıldığı belgeleriyle sunulacak.
Beton dökümü öncesi çevre mahallelerde anonslar yapılarak vatandaşlar şantiyeye davet edilecek. Aileler, oturacakları veya çevresinde yaşayacakları binaların ne kadar güvenli inşa edildiğine bizzat şahitlik edecek.
Yeni dönemin en büyük motivasyonunun deprem gerçeği olduğunu belirten Başkan Karslıoğlu, yapı denetim süreçlerine vatandaşın da dahil olmasının önemine dikkat çekti.
Karslıoğlu, "6 Şubat depreminden sonra tekrar can kaybına tahammülümüz yok. 'Sesimizi duyan var mı?' cümlesini bir daha işitmek istemiyoruz. Yapı denetim firmaları gelip yasal kontrolleri yapıyor ancak biz diyoruz ki; asıl demiri, o evde güvenle oturacak olan vatandaşa teslim etmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer aldığını hatırlatan Karslıoğlu, inşaat sektöründe büyük bir arınma süreci yaşandığını da vurguladı. Sektöre getirilen sicil ve denetim zorunluluklarının sonuç verdiğini açıklayan Karslıoğlu, "Adana’da geçmişte 3 bin 200 olan müteahhit sayısı bugün itibarıyla 141’e düşmüştür. Sektörde kalan bu yetkin firmaların yaptığı her işin arkasındayız. Bilim ve fen kurallarına uygun, depreme gerçek anlamda dayanıklı binalar üretmeye devam edeceğiz" dedi.
Uygulamanın, DAİMFED şubelerinin bulunduğu tüm illerde yaygınlaştırılması ve inşaat sektöründe Türkiye genelinde bir güven standardı oluşturması hedefleniyor.