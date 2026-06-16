Emekli öğretmen hobi diye başladı: Bir ayda 12 aylık maaşı kadar kazanıyor

"GENÇLER BU İŞE GİREBİLİR"

Konca, ipek böceği yetiştiriciliğini emekli olduğu eğitim sektörüne benzeterek, şöyle devam etti:

"Devlet yumurtasını gönderiyor, biz sadece bakıyoruz. Hiçbir maliyeti yok, sadece emek var. İpek böceği yetiştiriciliğini çocuklarla bağdaştırıyorum. Sanki böyle okuldaki görevime devam ediyormuşum gibi geliyor. Devlet bir de kozayı topladığımızda bizden alıyor. Ücretini de hesaba yatırıyor yani pazarlama derdi yok."