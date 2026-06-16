“Daha da değerlenebilir”: Arsa fiyatları 10 kata kadar arttı, burada arazisi olan köşeyi döndü

"Bu bölgede çalışmalar başlayalı yaklaşık bir sene oldu, iyi de gidiyor. İnşallah bununla beraber diğer etaplar da yapıldığı zaman dar gelirli vatandaşlar için iyi olur. TOKİ, artık kurasız bir şekilde de proje başlattı. Yani isteyen kurasız da ev alabilir ve bu insanlar için bir fırsat oluyor."