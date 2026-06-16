Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Aşağı Çağlan Mahallesi'nde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından dar gelirli vatandaşlar için başlatılan sosyal konut projesi, bölgedeki gayrimenkul piyasasını hareketlendirdi. Yaklaşık 5 milyar TL'lik büyük bir bütçeyle hayata geçirilen ve 352 bin metrekareyi aşkın bir inşaat alanına yayılan proje, iki büyük etap halinde yükseliyor.
“Daha da değerlenebilir”: Arsa fiyatları 10 kata kadar arttı, burada arazisi olan köşeyi döndü
Eskişehir'in Aşağı Çağlan Mahallesi'nde TOKİ tarafından başlatılan dev konut projesi, bölgedeki arsa ve tarla fiyatlarını 5 ila 6 kat artırdı. Yatırımcıların ilgisini çeken proje çevresinde, bazı arazilerin değerinde 10 kata varan yükselişler yaşanıyor.Kaynak: İHA
Toplamda 91 blok ve bin 796 konuttan oluşan proje, çevredeki arsa ve tarla fiyatlarının hızla katlanmasına neden oldu. Bölgedeki fiyat artışının ilerleyen dönemlerde de devam etmesi bekleniyor.
Yaklaşık bir yıl önce başlayan inşaat çalışmalarının hızla ilerlediğini belirten emlakçı Kasım Karakaş, bölgenin çok kısa sürede toparlandığını ifade etti. Projenin etaplar halinde devam edeceğini öngördüklerini dile getiren Karakaş, şu bilgileri paylaştı:
"Bu bölgede çalışmalar başlayalı yaklaşık bir sene oldu, iyi de gidiyor. İnşallah bununla beraber diğer etaplar da yapıldığı zaman dar gelirli vatandaşlar için iyi olur. TOKİ, artık kurasız bir şekilde de proje başlattı. Yani isteyen kurasız da ev alabilir ve bu insanlar için bir fırsat oluyor."
TOKİ projelerinin inşa edildiği bölgelerin kısa sürede yüksek değer kazandığına vurgu yapan Karakaş, fiyatlardaki çarpıcı değişimi şu sözlerle özetledi:
Bu tür projeler ilk başta dağın başında veya tarla tarzında yerlere yapılıyor. TOKİ'nin yapıldığı bölgeler sonradan rant haline geliyor. Mesela eskiden dönümü 500-600 TL olan bir tarlanın değeri şu anda yakınlığına göre değişmekle birlikte, 2-3 milyon TL oldu. TOKİ'ye yaklaştıkça fiyatlar artıyor. Yani bu bölge şu anda rant haline geldi. Baktığın zaman zaten hesap ortada, 10 kat bile artan yerler var şu anda."
Projelerin yapılacağı alanları önceden öngörerek yerel halktan ucuza arazi toplayan fırsatçılara karşı uyarılarda bulunan Karakaş, arsa sahiplerine tavsiyelerde bulundu. Karakaş, bazı kişilerin bu arazileri ucuza kapatıp ardından fahiş fiyatlarla ya da konut projeleriyle değerlendirdiğini belirterek, vatandaşların çok acil bir ihtiyaçları olmadığı sürece topraklarını satmamaları gerektiğini, satılan arazilerin aynı bedellerle yeniden geri alınmasının mümkün olmadığını ifade etti.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.