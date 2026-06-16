Kaynak: Haber Merkezi / AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova ziyareti kapsamında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Fidan, heyetlerarası görüşmeler sonrası düzenlenen basın toplantısında iki ülkenin ilişkilerinin yanı sıra ABD ile İran’ın imzaladığı mutabakat metni hakkında konuştu. Fidan, “İsrail'in sabotaj girişimlerinden kaçınılması elzem” diyerek taraflara uyarıda bulundu.

Bakan Fidan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yaklaşık 1 yıllık aranın ardından tekrar Moskova'da bulunmaktan memnuniyet duymaktayım. Değerli mevkidaşım Sergey ile sürekli telefon iletişimi içerisindeydik. Bugün de önemli konuları masaya yatırdık. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler karşılıklı güvene dayanmaktadır. İkili işbirliğimiz olumlu seyrini muhafaza etmekte. Birçok konu başlığında görüşme fırsatımız da oldu. Beşinci yılına giren Ukrayna'daki savaşın barışçıl yollarla sona erdirilmesi konusunda arzumuzu ilettik.

Önümüzdeki günlerde müzakere turlarına ev sahipliği yapma konusunda hazır olduğumuzu aktardım. Ülkemizin temel önceliği Rusya ile Ukrayna'nın diplomasi masasına dönmesidir. Taraflar mutabık kaldıkları takdirde müzakerelerin nasıl ilerletileceğini ele almaya hazırız.

Savaşın coğrafi olarak yayılması tehlikesi endişe vericidir. Son dönemde ülkemizin Karadeniz'deki çıkarlarına halel getirebilecek eylemlerin engellenmesi beklentimizi de değerli meslektaşıma ilettim."

İRAN VE ABD ARASINDAKİ MUTABAKAT

"ABD ile İran arasında varılan mutabakatı, coğrafyamızda çatışma ikliminin kırılması için son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak görüyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı üzere; bölgemizde ve tüm dünyaya nefes aldıran bu adımın geçici bir sukunetten ziyade, yapısal ve kalıcı bir güvenlik mimarisine dönüşmesi en büyük temennimizdir. Bu mutabakatın nihai imza sürecine başarıyla taşınmasını, eksiksiz biçimde uygulanmasını ve kalıcı bir diplomatik zemine dönüşmesini temenni ediyoruz.

Nihai imzalar atılana dek geçecek hassas süreçte İsrail'in olası sabotaj girişimlerinden kaçınılması elzemdir. İsrail'in bölgedeki tavırları, sadece birkaç ülkenin sorunu değil, bütün dünyanın sorunu.

Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesinde olduğu gibi serbest ve kesintisiz geçişe açık tutulması hayati önemde."

“İSRAİL'İN TAVIRLARI DÜNYANIN SORUNUDUR”

"Bizim muhatap olduğumuz tüm devletler bize destek verdi. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık. İsrail’in sabote edici bir rolü olabilir mi? Olabilir. İsrail’in tavırları tüm dünyanın sorunudur. İlk defa, tüm dünyada İsrail’in oluşturduğu yanılsamanın dağılmasına yönelik bir anlayış birliği oluşmaktadır. Bunun bir eylem birliğine dönüşmesi gerekmektedir.

İsrail’in, dünyanın kendisine karşı diplomatik baskı oluşturduğunu gördüğü anda adım atması söz konusu değildir. Tüm dünyanın İsrail yanlış adım attığında gerekli cevabı vermesi gerekir. Bu gerçekleştiği zaman İsrail’in adım atması mümkün değildir.

Türkiye, bölgesinin güçlü bir ülkesidir. Alacağı tutum her türlü dengede fark yaratabilecek niteliktedir. İran konusunda yürüttüğümüz çabalar yalnızca bireysel girişimlerden ibaret olmamış, aynı zamanda diğer ortaklarımızın ve kardeş ülkelerimizin de harekete geçmesini sağlamıştır."