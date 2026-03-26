Rusya Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Rus güçleri, Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiğine işaret ederek, "Kuzey askeri grubu birlikleri, Harkiv bölgesindeki Şevyakovka yerleşim yeri üzerinde kontrolü sağladı." açıklaması yaptı.

Açıklamada, Ukrayna'ya ait 182 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Karadeniz üzerinde etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

MOSKOVA BÖLGESİNDE 27 İHA VURULDU

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rusya’da geliştirilen ulusal mesajlaşma uygulamasından yaptığı paylaşımda, geceden bu yana Moskova bölgesinde 27 İHA'nın yok edildiğini belirtti. Sobyanin, "Olayda bir kişi yaralandı." bilgisini de verdi.