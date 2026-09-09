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Kaynak: AA

Kremlin Sarayı'ndan tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Vietnam Devlet Başkanı To Lam başkent Moskova'da görüştü.

Görüşmelerin ardından Putin ile Lam, iki ülke arasındaki yeni anlaşmalar için imza töreni gerçekleştirildi.

Rusya ve Vietnam arasında ekonomi, eğitim, barışçıl nükleer enerji, bilim ve teknoloji, doğal kaynaklar alanlarındaki işbirliğini içeren 17 belge imzalandı, kapsamlı stratejik ortaklığın güçlendirilmesine ilişkin ortak açıklama kabul edildi.

Putin ve Lam, imza töreninde basına açıklamalarda bulundu. Rusya ile Vietnam'ın stratejik ortaklar olduğunu belirten Putin, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, her zaman eşitlik, saygı ve çıkarların karşılıklı olarak gözetilmesi ilkelerine dayanıyor." açıklamasında bulundu.