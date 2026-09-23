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Kaynak: Haber Merkezi

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bodrum Liman Başkanlığı’na operasyon düzenlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Bodrum Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda Bodrum Liman Başkanı Tuncay Aydın’ın rüşvet aldığı sırada suçüstü yakalandığı belirtildi.

Ekiplerin, seri numaraları daha önceden kaydedilen paraların Aydın’a verilmesinin ardından operasyonu gerçekleştirdiği öğrenildi. Gözaltına alınan Aydın, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

LİMAN BAŞKANLIĞI VE ARAÇLARDA İNCELEME

Operasyonun ardından polis ekipleri Bodrum Liman Başkanlığı binasında detaylı inceleme gerçekleştirdi.

Ekiplerin ayrıca Liman Başkanlığı önünde park halinde bulunan araçlarda da arama ve inceleme yaptığı belirtildi.