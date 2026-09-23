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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "İkili Eğitimde Ders Saati Süreleri" konulu yazıyı 81 il valiliğine gönderdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzalı, 9 Eylül 2026 tarihli yazıya göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılında belirli şartları taşıyan okullarda bir ders saati süresi 40 dakikadan 30 dakikaya kadar indirilebilecek.

Bakanlığın yazısına göre uygulamadan; yık-yap kapsamına alınarak başka bir okulun binasına taşınan, güçlendirme çalışmaları nedeniyle başka bir binada eğitim veren, öğrenci yoğunluğu nedeniyle ikili eğitim yapmak zorunda kalan resmi ilköğretim ve ortaöğretim kurumları yararlanabilecek.

Bu okullarda ders saatlerinin kısaltılması otomatik olarak uygulanmayacak. Karar, valilikler tarafından yapılacak planlamalar çerçevesinde alınacak.

40 DAKİKALIK DERS 30 DAKİKAYA DÜŞEBİLECEK

Birgün'de yer alan habere göre, mevcut düzenlemelerde ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında bir ders saatinin süresi 40 dakika olarak belirleniyor. İlköğretimde ikili eğitim yapılan okullarda teneffüsler için en az 10 dakika ayrılması gerekiyor.

MEB'in yeni yazısında ise 2026-2027 eğitim öğretim yılı için kapsam dahilindeki okullarda 40 dakikalık ders süresinin 30 dakikaya kadar düşürülebileceği belirtildi.

Böylece aynı binayı sabahçı ve öğlenci grupların kullandığı veya fiziki koşullar nedeniyle yoğunluk yaşanan okullarda günlük eğitim programının daha esnek düzenlenebilmesinin önü açıldı.

BELLİ ŞARTLARI TAŞIYAN OKULLARDA UYGULANACAK

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yazı, 81 il valiliğine gönderildi.

Yazıda, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ndeki mevcut ders süreleri hatırlatılarak, olağanüstü durumlarda eğitim ve öğretimin işleyişine ilişkin Bakanlık tarafından farklı düzenlemeler yapılabileceğine dikkat çekildi.

Düzenleme yalnızca 2026-2027 eğitim öğretim yılında ve belirtilen şartları taşıyan resmi okullarda uygulanabilecek.