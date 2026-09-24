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Moskova Bölgesi Sosyal Kalkınma Bakanlığı'nın 15 Eylül’de yayımladığı 2026'nın ilk 7 ayını kapsayan yeni doğan istatistiklerinde dikkat çeken bir veri geldi.

Bakanlık, klasik Rus isimlerinin halen zirvede olduğunu ancak "sıradışı" tercihlerde belirgin bir artış yaşandığını duyurdu. Erkeklerde Apollon ve Odysseus gibi mitolojik figürler, kızlarda ise Şehrazad ve Esmeralda gibi isimler öne çıkarken, asıl dikkat çeken detay Türk dizi sektörünün etkisini yansıtan "Burak ve Neslihan" oldu.

"Kara Sevda" dizisindeki 'Kemal' ve 'Nihan' karakterlerini değil, doğrudan başrol oyuncuları Burak Özçivit ve Neslihan Atagül’ü rol model alınması oldu.

Bakanlık da bu isimlerin tam olarak kaç bebeğe verildiğini ise açıklamadı.

"TÜRK DİZİLERİ ÇÖPLÜKTÜR, YASAKLANSIN"

İktidar partisi milletvekili Vitaliy Milonov, bu isim modasına karşı son derece sert çıkarak Türk dizilerini "üçüncü sınıf iğrenç bir çöplük" olarak tanımladı ve derhal yasaklanmalarını talep etti. Milonov, “Neslihan ve Burak isimlerine yönelik bu çılgınlığın önüne geçmenin tek ve basit yöntemi, bu iğrenç çöplüğün ülkemizde televizyon kanallarında ve sinemalarda gösterilmesini yasaklamaktır. Ekranlarımızı bu üçüncü sınıf çöplükten temizleyin” dedi.

Bir diğer milletvekili Mihail İvanov ise meseleyi kültürel bir tehdit olarak yorumlayarak, "Bu kahramanlar bize ait değil; başka bir kültürü ve değerleri temsil ediyorlar" çıkışını yaptı.