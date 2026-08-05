Rusya’da, Upır insansız hava araçlarını üreten Uraldronzavod şirketinin genel müdürü Vladimir Tkaçuk, bir otomobilde yaşanan patlama sonucunda ağır yaralandı.

Rus İHA’larını üreten şirketin müdürü patlamada ağır yaralandı - Resim : 1

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR!

TASS haber ajansının kaynaklarına göre, Yekaterinburg'da otomobildeki patlamada ağır yaralanan Tkaçuk, yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Tkaçuk'un koruması da patlama sonucunda hayatını kaybetti. Patlama sırasında Tkaçuk'un otomobilin içerisinde olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Rus İHA’larını üreten şirketin müdürü patlamada ağır yaralandı - Resim : 2

ŞİRKET AB YAPTIRIM LİSTESİNE ALINMIŞTI!

Yekaterinburg merkezli Uraldronzavod, Ukrayna'daki çatışmalarda aktif kullanılan FPV tipi "Upır" İHA'sını geliştiren kişiler tarafından kuruldu. Söz konusu İHA'lar, savaş döneminde Rusya Merkez Askeri Bölgesi birliklerine seri olarak teslim edilmeye başlandı ve çatışmaların tüm yönlerinde aktif biçimde kullanılıyor.

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Uraldronzavod, Ağustos 2024'te ABD'nin, Aralık 2024'te ise Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım listesine alınmıştı.