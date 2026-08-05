Mersin'in Tarsus ilçesinde rekoltenin yüksek olmasıyla birlikte üzüm fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşandı.
Tarlada hasat başladı: Kilosu 50 liradan 10 liraya düştü, üretici dertli
Mersin’in Tarsus ilçesinde devam eden üzüm hasadında bu yıl yaşanan yüksek rekolte, ürün fiyatlarının sert bir şekilde gerilemesine neden oldu. Tarladaki fiyat ile büyükşehirlerdeki tezgah fiyatları arasındaki uçurum dikkat çekiyor.Kaynak: İHA
Üreticiler, maliyet artışlarına rağmen ürünün bağda kilogram fiyatının 10-15 liraya kadar gerilediğini belirterek tepkilerini dile getirdi.
Üreticiler; aynı üzümün market ve pazarlarda ortalama 50 liradan, büyükşehirlerde ise 75 ila 100 lira arasında satıldığına dikkat çekti.
GEÇEN YIL 50 LİRAYDI, BU SEZON 10 LİRAYA GERİLEDİ
Üreticilik ve tüccarlık yapan Kurtuluş Şimşek, yükselen maliyetlere rağmen üzümün dalında 10-15 liraya alıcı bulduğunu ve marketteki fiyatla arada devasa bir uçurum oluştuğunu vurguladı.
Fiyatlardaki sert düşüşün araştırılması gerektiğini belirten üretici Kemal Aslan ise yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle aktardı:
"Geçen yıl bağda 50 liraya satılan üzüm bu sezon 10-15 liraya kadar geriledi. Yani bu neyden kaynaklanıyor? Biz üretiyoruz, çalışıyoruz, çabalıyoruz, üste getiriyoruz. Tam kazanacağımız zaman '10 lira üzümün kilosu' diyorlar."
"BAĞDAN 10 LİRAYA ÇIKAN ÜZÜM MASA BAŞINDA 50 LİRA OLUYOR"
Yaşanan fiyat düşüşünü ve oluşan maliyet zincirini değerlendiren komisyoncu İbrahim Boy, temel nedenin yüksek rekolte ve ürün verimliliği olduğunu söyledi. Hasadın gecikmesiyle piyasadaki arzın arttığına değinen Boy, hal ve nakliye süreçlerindeki maliyet artışlarını şöyle detaylandırdı:
Maliyet Arttı: Üzüm hale ulaştığında işçilik, ambalaj ve diğer giderlerle birlikte kilosu 20-25 liraya mal oluyor.
Lojistik Fiyatı Katlıyor: İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlere taşınma sürecindeki nakliye ve mazot masrafları tüketiciye yansıyor.
Üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkına değinen İbrahim Boy, "Bağdan 10 liraya çıkan üzüm, yolculuğu sonunda 40-50 liraya ulaşıyor. Zincirde oluşan maliyetler nedeniyle tüketici yüksek fiyatla karşılaşırken, üretici ise düşük fiyata satış yapmak zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.