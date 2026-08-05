Tarlada hasat başladı: Kilosu 50 liradan 10 liraya düştü, üretici dertli

"BAĞDAN 10 LİRAYA ÇIKAN ÜZÜM MASA BAŞINDA 50 LİRA OLUYOR"

Yaşanan fiyat düşüşünü ve oluşan maliyet zincirini değerlendiren komisyoncu İbrahim Boy, temel nedenin yüksek rekolte ve ürün verimliliği olduğunu söyledi. Hasadın gecikmesiyle piyasadaki arzın arttığına değinen Boy, hal ve nakliye süreçlerindeki maliyet artışlarını şöyle detaylandırdı:

Maliyet Arttı: Üzüm hale ulaştığında işçilik, ambalaj ve diğer giderlerle birlikte kilosu 20-25 liraya mal oluyor.

Lojistik Fiyatı Katlıyor: İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlere taşınma sürecindeki nakliye ve mazot masrafları tüketiciye yansıyor.

Üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkına değinen İbrahim Boy, "Bağdan 10 liraya çıkan üzüm, yolculuğu sonunda 40-50 liraya ulaşıyor. Zincirde oluşan maliyetler nedeniyle tüketici yüksek fiyatla karşılaşırken, üretici ise düşük fiyata satış yapmak zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.