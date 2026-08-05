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Kaynak: AA / DHA / İHA

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da devam eden savaşta yeni bir açıklama yaparak Sumi ve Zaporijya bölgelerinde iki yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre Rus Silahlı Kuvvetleri, cephe hattının farklı bölgelerinde ilerleyişini sürdürürken yeni kazanımlar elde etti.

İKİ YERLEŞİM BİRİMİNİN ELE GEÇİRİLDİĞİ AÇIKLANDI

Rusya Savunma Bakanlığı, Kuzey ve Doğu kuvvet gruplarına bağlı birliklerin Sumi bölgesindeki Rıjevka ile Zaporijya bölgesindeki Zarnitsa yerleşim yerlerini kontrol altına aldığını bildirdi.

Açıklamada, Rus birliklerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği öne sürüldü.

BİR GÜN ÖNCE DE HARKİV AÇIKLAMASI YAPILMIŞTI

Rusya Savunma Bakanlığı, bir gün önce yaptığı açıklamada da Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Bakşeyevka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Rusya'nın son açıklamalarıyla birlikte savaşın doğu ve kuzey cephelerinde çatışmaların sürdüğü belirtilirken, bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor.