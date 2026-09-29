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Kaynak: AA / DHA / İHA

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, silahla yaralama olayının firari şüphelilerini yakalanması için bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli şahıs yakalanırken adreste yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 59 adet tabanca fişeği, 9 adet cep telefonu ve 14 adet SIM kart, 3 adet banka kartı, 3 adet bilgisayar kasası, farklı kişilere ait 6 adet kimlik kartı, çok sayıda banka hesabı, IBAN ve kişisel bilgilerin yer aldığı doküman ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Şahıslardan birinin 3 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.