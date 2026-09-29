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Eski MİT personeli Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Cezaevi çalışanlarının yanı sıra Kozinoğlu'nun ölümüyle paralel sahnelerin yer aldığı iddia edilen Kurtlar Vadisi Pusu dizisine yönelik incelemeler kapsamında yapımcı şirket Pana Film'in Direktörü İhsan Karademir gözaltına alındı. Karademir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"SENARYO MÜDAHALESİNİ YÖNETİCİLER BİLİR"

Sabah'ta yer alan habere göre savcılık sorgusunda film şirketindeki yapılanmaya ve senaryo hazırlık süreçlerine dair soruları yanıtlayan İhsan Karademir, senaryo müdahalesi iddialarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Eğer senaryoya FETÖ tarafından müdahale durumu varsa bu işi Pana Film ortağı Mehmet Canpolat, CEO Kürşat Ufuk ve Genel Koordinatör Mehmet Baş bilirler."

Dizi çekimleri sırasında eski Emniyet Müdürü Bayram Özbek'ten sokak kapatma ve izinler konusunda yardım aldıklarını belirten Karademir, senaryo ekibinde yer alan isimlere de değindi. Karademir, Cüneyt Aysan'ın hakimlik yaptığı dönemde ofise gelerek senaryoya yardım ettiğini, alt senaristliği ise Mehmet Turgut ve Ahmet Turgut kardeşlerin yürüttüğünü beyan etti. Yönetmen Onur Tan'ın 2010'dan itibaren sahneleri yönettiğini kaydeden Karademir, plaka ve dekor işlerini soyadı 'Cici' olan bir kişinin başını çektiği sanat ekibinin yaptığını söyledi.

ESKİ KAMPÜS DOKTORUNUN SON SORGU TUTANAKLARI ÇIKTI

Soruşturma kapsamında hayatını kaybetmeden kısa süre önce 11 Eylül 2026 tarihinde JASAT ekiplerine son ifadesini veren eski Cezaevi Semt Polikliniği Acil Tıp Doktoru Turgay Tamer'in sorgu tutanağı ortaya çıktı.

Olay günü kendisine haber verilmediğini savunan Tamer, "12 Kasım 2011 günü nöbetçi olduğumu hatırlamakla beraber beni Kaşif Kozinoğlu'nun hastalanmasıyla alakalı kimse aramamıştır. Bana hiçbir şekilde kimse böyle bir vakanın olduğunu veya müdahale etmemi söylemedi. Vefat haberini televizyondan öğrendim" dedi.

Tamer'in avukatı ise müvekkilinin 65 yaşın üzerinde olduğunu, kronik rahatsızlıkları ve ayağında ameliyat gerektiren kangren başlangıcı bulunduğunu belirterek olayda ihmali olmadığını vurguladı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Turgay Tamer'in adli tıp doktoru değil dönemin kampüs doktoru olduğu, Kozinoğlu'nun durumunun doktora bildirilmemesi nedeniyle tıbbi müdahalede bulunulmadığı kaydedildi. Tamer'in kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla netleşecek.