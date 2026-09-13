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Suudi Arabistan'da oynanan Al-Taawoun-Al-Hilal karşılaşmasında tribünlerde yaşanan olay maçın önüne geçti.

RUBEN NEVES'İ KIŞKIRTMAK İÇİN SKANDAL TEZAHÜRAT

Ev sahibi takımın taraftarları, 3 Temmuz 2025'te İspanya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Diogo Jota'nın adını kullanarak Al-Hilal oyuncusu Ruben Neves'i kışkırtmaya yönelik skandal bir tezahüratta bulundu.

🚨 𝐖𝐀𝐓𝐂𝐇: Ruben Neves' reaction as Al-Taawoun fans repeat the name of his late close friend: "Jota, Jota, Jota..." 🙏 pic.twitter.com/2iPdA36H3i — RazedFootball (@RazedFootball) September 12, 2026

Jota'nın yakın arkadaşı ve eski takım arkadaşı olan Ruben Neves, tribünlerden yükselen tezahüratlara maç sırasında tepki gösterdi.

'TANRI ONLARI GÖRDÜ'

Karşılaşmanın ardından yaşananlara ilişkin konuşan Neves, tepkisini sert ifadelerle dile getirdi.

Ruben Neves'in açıklaması şu şekilde:

"Yaptıklarından sonra umarım gidip namaz kılmaz, dua etmezler... Tanrı onları gördü."

RUBEN NEVES İLE DIOGO JOTA UZUN YILLAR BİRLİKTE OYNADILAR

Ruben Neves ile Diogo Jota'nın arkadaşlığı uzun yıllara dayanıyordu. İki Portekizli futbolcu Porto'da birlikte forma giydikten sonra İngiltere'de Wolverhampton Wanderers çatısı altında yeniden buluştu.

Neves ile Jota, Portekiz Milli Takımı'nda da uzun süre takım arkadaşlığı yaptı.

Tribünlerde yaşanan olayların gölgesinde kalan karşılaşmada Al-Hilal, Al-Taawoun'u 6-0 mağlup etti ve lig liderliğindeki yerini güçlendirdi.